Путин обратил внимание на сбои в работе системы ЖКХ
Система ЖКХ в некоторых регионах работает со сбоями, заявил президент России Владимир Путин на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.
«Отмечу, что в целом энергетический комплекс России работает устойчиво, при этом, надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Без сбоев, как обычно, не обходится, и в ряде субъектов Федерации отмечаются трудности в системе ЖКХ, требуется привлечение дополнительных сил и средств», — добавил он.
23 декабря в Улан-Удэ (Республика Бурятия) произошла авария на ТЭЦ, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В результате ЧП многие жители города оказались без горячей воды и отопления, напомнил Путин. По его словам, руководство региона и соответствующие компании прилагают необходимые усилия для ликвидации последствий аварии.
«Очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей», — подчеркнул глава государства.