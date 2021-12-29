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Путин обратил внимание на сбои в работе системы ЖКХ

Ведомости

Система ЖКХ в некоторых регионах работает со сбоями, заявил президент России Владимир Путин на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.

«Отмечу, что в целом энергетический комплекс России работает устойчиво, при этом, надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Без сбоев, как обычно, не обходится, и в ряде субъектов Федерации отмечаются трудности в системе ЖКХ, требуется привлечение дополнительных сил и средств», — добавил он.

23 декабря в Улан-Удэ (Республика Бурятия) произошла авария на ТЭЦ, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В результате ЧП многие жители города оказались без горячей воды и отопления, напомнил Путин. По его словам, руководство региона и соответствующие компании прилагают необходимые усилия для ликвидации последствий аварии.

«Очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей», — подчеркнул глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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