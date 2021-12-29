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Путин и Байден проведут очередной телефонный разговор 30 декабря

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонный разговор в четверг, 30 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

По ее словам, оба политика обсудят «ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры». Инициатива провести беседу исходила от российского президента, рассказала Хорн телеканалу CNN. «Он считает, что, когда дело касается России, ничто не может заменить прямой диалог между двумя лидерами», — заявила она.

Песков подтвердил в беседе с «РИА Новости», что разговор запланирован на поздний вечер четверга. CNN сообщает, что он намечен на 23.30 мск. Это будет уже вторая беседа между Путиным и Байденом в декабре — лидеры провели двухчасовой онлайн-саммит в закрытом режиме 7 декабря. Тогда обсуждалась в том числе тема российских «красных линий» и гарантий безопасности, о которых ранее говорил Путин.

Россия также планирует провести переговоры по безопасности с НАТО 12 января. Как ожидается, на переговорах речь пойдет о предложении Москвы исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и присоединение к альянсу Украины, а также отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.

Ранее по теме: Россия согласна на переговоры с НАТО 12 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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