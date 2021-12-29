Путин и Байден проведут очередной телефонный разговор 30 декабря
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонный разговор в четверг, 30 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
По ее словам, оба политика обсудят «ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры». Инициатива провести беседу исходила от российского президента, рассказала Хорн телеканалу CNN. «Он считает, что, когда дело касается России, ничто не может заменить прямой диалог между двумя лидерами», — заявила она.
Песков подтвердил в беседе с «РИА Новости», что разговор запланирован на поздний вечер четверга. CNN сообщает, что он намечен на 23.30 мск. Это будет уже вторая беседа между Путиным и Байденом в декабре — лидеры провели двухчасовой онлайн-саммит в закрытом режиме 7 декабря. Тогда обсуждалась в том числе тема российских «красных линий» и гарантий безопасности, о которых ранее говорил Путин.
Россия также планирует провести переговоры по безопасности с НАТО 12 января. Как ожидается, на переговорах речь пойдет о предложении Москвы исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и присоединение к альянсу Украины, а также отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.