Путин и Байден проведут очередной телефонный разговор 30 декабря

Песков подтвердил в беседе с «РИА Новости», что разговор запланирован на поздний вечер четверга. CNN сообщает, что он намечен на 23.30 мск. Это будет уже вторая беседа между Путиным и Байденом в декабре — лидеры провели двухчасовой онлайн-саммит в закрытом режиме 7 декабря. Тогда обсуждалась в том числе тема российских «красных линий» и гарантий безопасности, о которых ранее говорил Путин.