Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что следует дополнительно расширить основания для лишения российского гражданства, в частности, чтобы его можно было забрать у лиц, получивших его при рождении. Свою позицию парламентарий выразил в Telegram-канале.
«Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: «Зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — написал он.
Позже Хинштейн уточнил, что не имел в виду введение возможности лишения гражданства за «ненависть к стране». Он указал, что подобная «категория» не является юридической.
Свою позицию депутат высказал, комментируя законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который вчера внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента президент страны Владимир Путин. Инициативу Хинштейн назвал «правильной и нужной».
Документ, в частности, предусматривает расширение перечня преступлений, за которые иностранца можно лишить российского гражданства. В этот список глава государства предложил включить тяжкие преступления против страны и участие в деятельности по обороту наркотиков и психотропных веществ. Действующий закон о гражданстве позволяет лишить лицо гражданства России по ряду оснований, в том числе за терроризм, экстремизм, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсию и шпионаж.