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Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России

Ведомости

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что следует дополнительно расширить основания для лишения российского гражданства, в частности, чтобы его можно было забрать у лиц, получивших его при рождении. Свою позицию парламентарий выразил в Telegram-канале.

«Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: «Зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — написал он.

Позже Хинштейн уточнил, что не имел в виду введение возможности лишения гражданства за «ненависть к стране». Он указал, что подобная «категория» не является юридической.

Свою позицию депутат высказал, комментируя законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который вчера внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента президент страны Владимир Путин. Инициативу Хинштейн назвал «правильной и нужной».

Документ, в частности, предусматривает расширение перечня преступлений, за которые иностранца можно лишить российского гражданства. В этот список глава государства предложил включить тяжкие преступления против страны и участие в деятельности по обороту наркотиков и психотропных веществ. Действующий закон о гражданстве позволяет лишить лицо гражданства России по ряду оснований, в том числе за терроризм, экстремизм, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсию и шпионаж.

Ранее по теме: Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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