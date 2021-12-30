Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России

«Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: «Зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — написал он.