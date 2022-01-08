Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек, по меньшей мере 26 протестующих были убиты. На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене, и сменил самого Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности.