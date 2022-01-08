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Политика

Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. Токаев рассказал российскому президенту об обстановке в стране и предложил провести видеоконференцию с участием лидеров стран – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по ОДКБ и особенно – Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе продолжительного разговора стороны также обсудили меры, которые принимаются для наведения порядка в Казахстане. Токаев выступил с инициативой провести совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ и предложил провести в ближайшие дни видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении. Путин поддержал это предложение.

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Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. В некоторых городах страны, включая Алматы, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство.

На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек, по меньшей мере 26 протестующих были убиты. На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене, и сменил самого Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности.

До этого Путин обсуждал ситуацию в Казахстане по телефону с коллегами по ОДКБ, в том числе с президентом Казахстана, 6 и 7 января, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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