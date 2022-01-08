МИД рассказал о сотнях обращений желающих уехать из Казахстана россиян
Россияне обращаются в департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИДа с просьбой о вывозе из Казахстана, таких запросов уже несколько сотен, рассказали «РИА Новости» в ДСКЦ. В основном желающие покинуть Казахстан россияне находятся в Алма-Ате.
«Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», — рассказали в департаменте.
Ранее посольство России в Казахстане сообщило, что россиян вывезут из Алма-Аты на самолетах Минобороны. Ближайшие рейсы в Оренбург и Иваново запланированы на 9 января.
Российские авиакомпании перестали летать в Казахстан в связи с происходящими в стране протестами и беспорядками, сопровождающимися в том числе захватом аэропортов. До 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения. Организация договора о коллективной безопасности по запросу президента Касым-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент.