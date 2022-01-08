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Россиян вывезут из Алма-Аты на военных самолетах

Ведомости

Российские граждане смогут покинуть Казахстан рейсами Минобороны, сообщило посольство России в Казахстане. На 9 января запланировано два вылета из Алма-Аты — в Иваново и Оренбург.

Рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России организованы в связи приостановлением регулярного пассажирского авиасообщения между странами. Самолеты с россиянами вылетят из аэропорта Алма-Аты с 17.00 до 18.00 часов, граждан попросили собраться в терминале аэропорта в 14.00 часов, сообщили в посольстве.

«Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир — одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», — говорится в сообщении.

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В посольстве также попросили россиян передать информацию о предстоящих рейсах другим гражданам, которые находятся в Алма-Ате и хотят вернуться в Россию.

Российские авиакомпании перестали летать в Казахстан в связи с происходящими в стране протестами и беспорядками, сопровождающимися в том числе захватом аэропортов. До 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения. Организация договора о коллективной безопасности по запросу президента Касым-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для преодоления, как он выразился, «террористической угрозы».

По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек, по меньшей мере 26 протестующих были убиты. На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене, и сменил самого Назарбаева на посту главы Совета безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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