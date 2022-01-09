МИД: Россия разочарована сигналами из США и ЕС накануне переговоров по безопасности

Рябков заявил, что Москва не собирается идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч, несмотря на высокую вероятность того, что российская делегация столкнется с «нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется». «Но мы под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — отметил он.