МИД: Россия разочарована сигналами из США и ЕС накануне переговоров по безопасности
Россию не воодушевляют сигналы, поступающие из США и Евросоюза накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом заявил в воскресенье, 9 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже», — приводит слова дипломата «РИА Новости». По его словам, эти сигналы «отражают непонимание» требований Москвы, которая стремится получить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток и добиться отказа от размещения ударных вооружений вблизи российских границ.
Рябков заявил, что Москва не собирается идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч, несмотря на высокую вероятность того, что российская делегация столкнется с «нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется». «Но мы под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — отметил он.
10 января в Женеве состоятся переговоры между Россией и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавит Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января, на следующий день запланированы переговоры России и ОБСЕ.
Накануне представитель вашингтонской администрации заявил, что США не намерены обсуждать в Женеве возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы, однако готовы рассмотреть вопрос неразмещения на Украине своих ракет. Кроме того, американские чиновники заявили о возможности наложения на Россию торгового эмбарго в случае военной агрессии на Украине.