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МИД: Россия разочарована сигналами из США и ЕС накануне переговоров по безопасности

Ведомости

Россию не воодушевляют сигналы, поступающие из США и Евросоюза накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом заявил в воскресенье, 9 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже», — приводит слова дипломата «РИА Новости». По его словам, эти сигналы «отражают непонимание» требований Москвы, которая стремится получить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток и добиться отказа от размещения ударных вооружений вблизи российских границ.

Рябков заявил, что Москва не собирается идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч, несмотря на высокую вероятность того, что российская делегация столкнется с «нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется». «Но мы под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — отметил он.

10 января в Женеве состоятся переговоры между Россией и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавит Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января, на следующий день запланированы переговоры России и ОБСЕ.

Накануне представитель вашингтонской администрации заявил, что США не намерены обсуждать в Женеве возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы, однако готовы рассмотреть вопрос неразмещения на Украине своих ракет. Кроме того, американские чиновники заявили о возможности наложения на Россию торгового эмбарго в случае военной агрессии на Украине.

Ранее по теме: AP: США могут наложить эмбарго на Россию по аналогии с КНДР и Ираном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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