МИД: первый раунд переговоров России и США пройдет 9 января
Переговоры России и США по вопросам безопасности начнутся вечером в воскресенье, 9 января, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Швейцарию уже прибыла российская делегация, которую возглавил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел России С. А. Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности», — сообщили в ведомстве.
Захарова в эфире телеканала «Россия 1» также добавила, что стороны начнут переговоры уже вечером 9 января.
«На вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня — 9 и 10 января — они посвятят переговорному процессу», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
Накануне Рябков заявил, что Россию не воодушевляют сигналы, поступающие из США и Евросоюза накануне встречи в Женеве. По его словам, Москва не собирается идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч, несмотря на высокую вероятность того, что российская делегация столкнется с «нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Переговоры о гарантиях безопасности начнутся 10 января в Женеве. Затем они продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а делегацию США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Как неоднократно подчеркивал российский МИД, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».