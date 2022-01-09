МИД: первый раунд переговоров России и США пройдет 9 января

Накануне Рябков заявил, что Россию не воодушевляют сигналы, поступающие из США и Евросоюза накануне встречи в Женеве. По его словам, Москва не собирается идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч, несмотря на высокую вероятность того, что российская делегация столкнется с «нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется».