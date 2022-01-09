Боррель заявил о связи безопасности в Европе с ситуацией на Украине

«Мы должны четко понимать, что ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев. Мы договорились с США и нашими партнерами, что такие обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС», — сказал Боррель, добавив, что любая дискуссия об Украине требует присутствия этой страны за столом переговоров.