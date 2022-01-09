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Боррель заявил о связи безопасности в Европе с ситуацией на Украине

Ведомости

Агрессия против Украины будет иметь последствия для России, а в Европе не может быть безопасности без спокойствия на Украине, заявил в своем блоге глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

Россия с ноября прошлого года размещает свои войска на границе с Украиной, цель Евросоюза — добиться от российской стороны деэскалации напряженности, сообщил Боррель на пресс-конференции, которая состоялась на линии соприкосновения.

«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине», — отметил Боррель. 

Глава дипломатии ЕC подчеркнул, что на карту поставлена «вся европейская архитектура безопасности», а Россия намерена вернуться к логике времен холодной войны, не упомянув Европу в проекте договора по гарантиям безопасности, которые российская сторона будет обсуждать с американскими партнерами в Женеве. Это наносит ущерб европейскому единству и нарушает суверенитет бывших советских республик, считает Боррель.

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«Мы должны четко понимать, что ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев. Мы договорились с США и нашими партнерами, что такие обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС», — сказал Боррель, добавив, что  любая дискуссия об Украине требует присутствия этой страны за столом переговоров.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Переговоры о гарантиях безопасности начнутся 10 января в Женеве. Затем они продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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