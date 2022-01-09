Боррель заявил о связи безопасности в Европе с ситуацией на Украине
Агрессия против Украины будет иметь последствия для России, а в Европе не может быть безопасности без спокойствия на Украине, заявил в своем блоге глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.
Россия с ноября прошлого года размещает свои войска на границе с Украиной, цель Евросоюза — добиться от российской стороны деэскалации напряженности, сообщил Боррель на пресс-конференции, которая состоялась на линии соприкосновения.
«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине», — отметил Боррель.
Глава дипломатии ЕC подчеркнул, что на карту поставлена «вся европейская архитектура безопасности», а Россия намерена вернуться к логике времен холодной войны, не упомянув Европу в проекте договора по гарантиям безопасности, которые российская сторона будет обсуждать с американскими партнерами в Женеве. Это наносит ущерб европейскому единству и нарушает суверенитет бывших советских республик, считает Боррель.
«Мы должны четко понимать, что ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев. Мы договорились с США и нашими партнерами, что такие обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС», — сказал Боррель, добавив, что любая дискуссия об Украине требует присутствия этой страны за столом переговоров.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Переговоры о гарантиях безопасности начнутся 10 января в Женеве. Затем они продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.