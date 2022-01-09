Токаев уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности республики - Марата Осипова и Даулета Ергожина, говорится на сайте главы государства.
Другими распоряжениями Токаев назначил на освободившиеся должности заместителей главы КНБ Бакытбека Косжанова и Аскара Амерханова.
Ранее Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны Азамата Абдымомунова и сместил ряд высокопоставленных сторонников первого президента страны Нурсултана Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене. Кроме того, руководитель республики сменил самого Назарбаева на посту главы Совета безопасности.
Отставки в Казахстане происходят на фоне беспорядков, начавшихся в стране с протестов по поводу роста цен на газ. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.
В стране было введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку. По запросу Токаева Организация договора о коллективной безопасности отправила в Казахстан порядка 2500 миротворцев. В результате протестов было задержано около 6000 человек, сообщалось также о погибших со стороны как полиции, так и участников беспорядков.
10 января президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в Кремле. Лидеры стран — членов Организации договора о коллективной безопасности обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.