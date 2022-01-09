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Токаев уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности республики - Марата Осипова и Даулета Ергожина, говорится на сайте главы государства.

Другими распоряжениями Токаев назначил на освободившиеся должности заместителей главы КНБ Бакытбека Косжанова и Аскара Амерханова.

Ранее Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны Азамата Абдымомунова и сместил ряд высокопоставленных сторонников первого президента страны Нурсултана Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене. Кроме того, руководитель республики сменил самого Назарбаева на посту главы Совета безопасности. 

Ранее по теме: Пресс-служба Назарбаева назвала добровольной передачу поста главы Совбеза Токаеву

Отставки в Казахстане происходят на фоне беспорядков, начавшихся в стране с протестов по поводу роста цен на газ. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.

В стране было введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку. По запросу Токаева Организация договора о коллективной безопасности отправила в Казахстан порядка 2500 миротворцев. В результате протестов было задержано около 6000 человек, сообщалось также о погибших со стороны как полиции, так и участников беспорядков.

10 января президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в Кремле. Лидеры стран — членов Организации договора о коллективной безопасности обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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