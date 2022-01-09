Пресс-служба Назарбаева назвала добровольной передачу поста главы Совбеза Токаеву
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до недавнего времени занимавший должность председателя Совета безопасности страны, передал ее президенту Касым-Жомарту Токаеву по собственной инициативе. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, его слова приводит агентство KazTag.
По словам Укибая, Назарбаев «сам принял решение» передать пост Токаеву на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Он добавил, что оба политика «всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации».
Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совбеза 5 января. Таким образом, бывший президент потерял последнюю ключевую должность, которая оставалась у него после передачи Токаеву руководства правящей партией в ноябре прошлого года.
Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, Назарбаев не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении. 7 января местное издание Orda со ссылкой на неназванный источник сообщило, что экс-президент покинул страну вместе с дочерьми и их семьями, однако позднее Укибай опроверг эту информацию. Он заявил, что Назарбаев не покидал столицу Нур-Султан, откуда «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым».
Уличные демонстрации начались в Казахстане из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство.
На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент. По официальным данным, во время беспорядков были задержаны почти 6000 человек, возбуждены 125 уголовных дел. На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене. Утром 9 января пресс-служба президента сообщила, что ситуация во всех регионах страны стабилизировалась, а силовики освободили все ранее захваченные протестующими административные здания.