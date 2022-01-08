Пресс-служба Назарбаева опровергла информацию о бегстве экс-президента из страны
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покинул страну и находится в столице Нур-Султане. Об этом сообщил в Twitter 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай.
«Елбасы (титул Назарбаева, в переводе с казахского означает «лидер нации». — Ред.) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — заявил Укибай.
В пятницу местное издание Orda.kz сообщило, что Назарбаев сбежал из страны вместе с дочерьми и их семьями. Ранее в тот же день Orda также написало о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, с 2015-го занимавшего пост первого зампредседателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), однако впоследствии назвало сообщение ошибкой.
Укибай также добавил, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с главами «дружественных Казахстану государств» и призывает всех сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева.
Накануне белорусское государственное информагентство «БелТА» сообщило, что президент страны Александр Лукашенко и Назарбаев обсудили ситуацию в Казахстане по телефону. Переговоры стали первым появлением Назарбаева в публичном пространстве с начала массовых протестов в Казахстане.
Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. В некоторых городах страны, включая Алматы, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство.
На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек, по меньшей мере 26 протестующих были убиты. На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене, и сменил самого Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности.