Блинкен заявил о желании Путина вернуть влияние над странами бывшего СССР

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – заявила Нуланд (цитата по «РИА Новости»).