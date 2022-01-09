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Блинкен заявил о желании Путина вернуть влияние над странами бывшего СССР

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин хочет восстановить сферы влияния над странами бывшего Советского Союза. Такой вариант неприемлем и ведет к конфликтам, заявил он в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она состоит в том, чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», - сказал Блинкен.

Возвращение в мир сфер влияния неприемлемо, считает госсекретарь США. «Мы не можем вернуться в мир сфер влияния. Это был рецепт нестабильности, рецепт конфликта, рецепт, который привел к мировым войнам», — сказал Блинкен.

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В декабре замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила об опасениях, что Путин планирует воссоздать Советский Союз. 

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – заявила Нуланд (цитата по «РИА Новости»).

Она предостерегла Россию от реализации якобы ее планов вторжения на Украину и отметила, что война будет чрезвычайно трудной и кровопролитной для обеих стран. 

Воссоздание СССР в современных условиях невозможно, ответил на заявление Нуланд представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщал ТАСС. По его словам, замгоссекретаря знает, что на пространстве бывшего СССР давно появились интеграционные процессы с разной скоростью развития. Среди них Содружество Независимых Государств, ЕАЭС и Союзное государство России и Белоруссии.

Путин ранее называл создание СНГ 8 декабря 1991 г. оправданным шагом. По его словам, сохранившиеся еще со времен СССР связи сыграли положительную роль в работе по многим направлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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