Блинкен заявил о желании Путина вернуть влияние над странами бывшего СССР
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин хочет восстановить сферы влияния над странами бывшего Советского Союза. Такой вариант неприемлем и ведет к конфликтам, заявил он в интервью телеканалу CNN.
«Я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она состоит в том, чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», - сказал Блинкен.
Возвращение в мир сфер влияния неприемлемо, считает госсекретарь США. «Мы не можем вернуться в мир сфер влияния. Это был рецепт нестабильности, рецепт конфликта, рецепт, который привел к мировым войнам», — сказал Блинкен.
В декабре замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила об опасениях, что Путин планирует воссоздать Советский Союз.
«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – заявила Нуланд (цитата по «РИА Новости»).
Она предостерегла Россию от реализации якобы ее планов вторжения на Украину и отметила, что война будет чрезвычайно трудной и кровопролитной для обеих стран.
Воссоздание СССР в современных условиях невозможно, ответил на заявление Нуланд представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщал ТАСС. По его словам, замгоссекретаря знает, что на пространстве бывшего СССР давно появились интеграционные процессы с разной скоростью развития. Среди них Содружество Независимых Государств, ЕАЭС и Союзное государство России и Белоруссии.
Путин ранее называл создание СНГ 8 декабря 1991 г. оправданным шагом. По его словам, сохранившиеся еще со времен СССР связи сыграли положительную роль в работе по многим направлениям.