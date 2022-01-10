Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили миссию ОДКБ в Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, передает пресс-служба главы республики. Телефонный разговор лидеров государств был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений.
Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Казахстане. Как подчеркнуто в заявлении, белорусский лидер проинформировал своего китайского коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ.
Ранее по запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева силы ОДКБ были отправлены в эту страну для стабилизации ситуации. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.
На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев выразил отдельную благодарность президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко за помощь в урегулировании сложившейся ситуации. Он заявил, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою «востребованность и эффективность». Политик подчеркнул, что именно прибытие сил ОДКБ помогло «отбить Алма-Ату у террористов». Путин же в свою очередь заявил, что после выполнения своих функций, «безусловно, весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана».