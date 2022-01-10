Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили миссию ОДКБ в Казахстане

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев выразил отдельную благодарность президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко за помощь в урегулировании сложившейся ситуации. Он заявил, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою «востребованность и эффективность». Политик подчеркнул, что именно прибытие сил ОДКБ помогло «отбить Алма-Ату у террористов». Путин же в свою очередь заявил, что после выполнения своих функций, «безусловно, весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана».