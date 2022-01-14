Лавров заявил о предложении РФ провести конференцию по Персидскому заливу
Россия предлагает провести конференцию по безопасности в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.
«Что касается ракетной программы [Ирана], что касается поведения в регионе, наша позиция заключается в том, что у всех стран региона и внерегиональных стран есть масса претензий друг к другу: и у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей — к Ирану, у Запада, США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательного того, чем Иран занимается», — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
По его словам, в этом регионе находятся страны, «каждая из которых имеет интересы за пределами своих границ и имеет реальное влияние на события и в Сирии, и в Ливии, и в Джибути, и в Йемене».
В контексте работы над Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД) и Тегеран, и Москва признавали, что есть «другие проблемы, которые в более широком плане волнуют регионалов и их внерегиональных коллег», напомнил российский министр. Лавров также сообщил о предложении «обсуждать все эти проблемы в рамках созыва конференции по безопасности в Персидском заливе и шире».
«Наверное, это должно быть шире уже: тот же Йемен, Ирак — это все взаимосвязано», — пояснил министр.
СВПД был принят в июле 2015 г. Согласно ему с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе.
В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Остальные участники соглашения — Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран — до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.