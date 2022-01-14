Лавров заявил о предложении РФ провести конференцию по Персидскому заливу

«Что касается ракетной программы [Ирана], что касается поведения в регионе, наша позиция заключается в том, что у всех стран региона и внерегиональных стран есть масса претензий друг к другу: и у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей — к Ирану, у Запада, США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательного того, чем Иран занимается», — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.