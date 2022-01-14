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Лавров заявил о предложении РФ провести конференцию по Персидскому заливу

Ведомости

Россия предлагает провести конференцию по безопасности в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«Что касается ракетной программы [Ирана], что касается поведения в регионе, наша позиция заключается в том, что у всех стран региона и внерегиональных стран есть масса претензий друг к другу: и у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей — к Ирану, у Запада, США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательного того, чем Иран занимается», — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

По его словам, в этом регионе находятся страны, «каждая из которых имеет интересы за пределами своих границ и имеет реальное влияние на события и в Сирии, и в Ливии, и в Джибути, и в Йемене».

В контексте работы над Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД) и Тегеран, и Москва признавали, что есть «другие проблемы, которые в более широком плане волнуют регионалов и их внерегиональных коллег», напомнил российский министр. Лавров также сообщил о предложении «обсуждать все эти проблемы в рамках созыва конференции по безопасности в Персидском заливе и шире».

«Наверное, это должно быть шире уже: тот же Йемен, Ирак — это все взаимосвязано», — пояснил министр.

СВПД был принят в июле 2015 г. Согласно ему с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе.

В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Остальные участники соглашения — Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран — до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных