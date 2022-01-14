США могут запретить оборонным подрядчикам закупать редкоземельные металлы в Китае
Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий планируют представить законопроект, который запретит подрядчикам военно-промышленного комплекса страны закупать в Китае редкоземельные металлы (РЗМ), сообщает Reuters.
Согласно законопроекту, подрядчики Пентагона также должны будут уведомлять власти о происхождении редкоземельных металлов, которые они используют. Эти меры будут распространяться только на оружие, закупаемое Пентагоном. Последний должен будет создать стратегический запас РЗМ. Кроме того, торговый представитель США должен будет провести расследование для того, чтобы выяснить, не злоупотребляет ли Китай своим доминирующим положением на рынке редкоземельных элементов. По итогам расследования могут быть рекомендованы торговые санкции против Пекина.
Ожидается, что предлагаемые меры могут быть включены в законопроект об оборонном бюджете США в конце этого года. Они не предполагают прямой поддержки добычи редкоземельных элементов в США, но авторы инициативы считают, что они все равно будут содействовать развитию отрасли. «Прекращение зависимости Америки от Китая в добыче и переработке редкоземельных элементов имеет решающее значение для укрепления оборонной и технологической отраслей США», — сказал в беседе с агентством один из авторов законопроекта, республиканец Том Коттон.
К редкоземельным металлам относятся 17 элементов, из которых изготавливаются в том числе магниты, широко применяемые в производстве оборонной продукции и электроники, в том числе ракетных комплексов Javelin и истребителей F-35. Сейчас в этой отрасли доминирует Китай — по оценке Геологической службы США, на эту страну в 2020 г. пришлось порядка 60% мирового объема добычи РЗМ.
При этом Китай располагает самыми крупными разведанными запасами таких элементов в мире — 44 млн т (мировые запасы оцениваются в 120 млн т). Для сравнения, в США в позапрошлом году было добыто 38 000 тонн РЗМ, а размер запасов в стране оценивается в 1,5 млн т.
Как отмечает Reuters, в США работает всего одна шахта по добыче редкоземельных металлов, и в стране нет необходимых мощностей для их обработки.