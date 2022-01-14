США могут запретить оборонным подрядчикам закупать редкоземельные металлы в Китае

Ожидается, что предлагаемые меры могут быть включены в законопроект об оборонном бюджете США в конце этого года. Они не предполагают прямой поддержки добычи редкоземельных элементов в США, но авторы инициативы считают, что они все равно будут содействовать развитию отрасли. «Прекращение зависимости Америки от Китая в добыче и переработке редкоземельных элементов имеет решающее значение для укрепления оборонной и технологической отраслей США», — сказал в беседе с агентством один из авторов законопроекта, республиканец Том Коттон.