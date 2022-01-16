WSJ: выдвинутые России на переговорах идеи беспокоят союзников США

10 января в Женеве российская и американская делегации обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Основным требованием РФ был отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений вблизи российских границ.