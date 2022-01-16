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WSJ: выдвинутые России на переговорах идеи беспокоят союзников США

Ведомости

Союзники США по НАТО обеспокоены некоторыми предложениями, которые американская сторона представила России на прошедших переговорах по гарантиям безопасности, так как Штаты предварительно не обсудили эти идеи с партнерами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов военного альянса.

Дипломаты не назвали конкретные страны, выразившие обеспокоенность, но эти государства особенно близки к России, говорится в статье. В частности, союзники отвергли идею взаимного сокращения масштабов военных учений, о которой им стало известно из СМИ. 

7 января телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне обсудить сокращение развертывания войск обеих стран и военных учений в Восточной Европе на взаимной основе.

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По данным WSJ, союзники также ждут ясности по предложениям Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого страна вышла в 2019 г.

Конкретные предложения России и договоренности будут подробно обсуждаться с союзниками, заявил изданию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

10 января в Женеве российская и американская делегации обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Основным требованием РФ был отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений вблизи российских границ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, в ходе консультаций США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа, но при этом не выразили готовности идти навстречу ключевым требованиям России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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