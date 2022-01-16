В Кремле исключили размещение наступательного вооружения на Украине
Россия исключает для себя размещение наступательного вооружения на Украине, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Эхо Москвы». Ранее CNN разместил фрагмент интервью, в котором тот якобы не отрицал эти планы.
«Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закрепленных гарантий», — цитирует представителя Кремля главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Между тем в интервью американскому телеканалу, которое сегодня выйдет в эфир, Песков допустил размещение вооружений на Украине, сообщал Bloomberg. «Мы не будем говорить, что не станем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины», — говорится в статье.
Позднее на вопрос «РИА Новости» о соответствующих планах России о наступлении Песков ответил, что «это их слова», и посоветовал «смотреть контекст».
Ситуация на границе России и Украины слишком напряженная, поэтому российская сторона хочет получить конкретный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, отмечал также Песков в интервью CNN.
«Мы настаиваем на разрешении ситуации, на решении проблемы. У нас слишком много напряжения на границе. У нас слишком много напряжения в этой части Европы. Это автоматически создает много проблем, что крайне опасно для нашего континента», — сказал Песков.
10 января в Женеве российская и американская делегации обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Основным требованием РФ был отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений вблизи российских границ.