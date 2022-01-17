МИД назвал требования России в сфере безопасности апелляцией к здравому смыслу
Адресованные НАТО и США предложения России о предоставлении ей гарантий безопасности являются апелляцией к здравому смыслу и призывом «включить голову», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Вопрос стоит, что важнее — расширение или безопасность. Уверен, что выбор будет в пользу безопасности. Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — сказал он в интервью «Коммерсанту».
Грушко подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но предостерегает. По словам замминистра, в НАТО прекрасно знают, какие военно-технические меры может принять Москва в случае отказа от предоставления гарантий безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от США и НАТО гарантий безопасности. Как отметил глава государства, Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать же некуда, подчеркнул Путин. Президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали Москве не расширяться на восток, но обманули.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток. Также Россия потребовала возвращения НАТО в границы 1997 г.
Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались несколько дней. Первые переговоры российской и американской делегаций прошли 10 января в Женеве. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.
13 января постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отсутствие договоренности между Россией и США по гарантиям безопасности может привести к катастрофическим последствиям. Накануне этого Грушко сказал, что Россия будет принимать все необходимые меры, в том числе военные, чтобы парировать угрозы безопасности.