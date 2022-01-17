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МИД назвал требования России в сфере безопасности апелляцией к здравому смыслу

Ведомости

Адресованные НАТО и США предложения России о предоставлении ей гарантий безопасности являются апелляцией к здравому смыслу и призывом «включить голову», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Вопрос стоит, что важнее — расширение или безопасность. Уверен, что выбор будет в пользу безопасности. Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Грушко подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но предостерегает. По словам замминистра, в НАТО прекрасно знают, какие военно-технические меры может принять Москва в случае отказа от предоставления гарантий безопасности. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от США и НАТО гарантий безопасности. Как отметил глава государства, Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать же некуда, подчеркнул Путин. Президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали Москве не расширяться на восток, но обманули.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток. Также Россия потребовала возвращения НАТО в границы 1997 г.

Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались несколько дней. Первые переговоры российской и американской делегаций прошли 10 января в Женеве. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

13 января постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отсутствие договоренности между Россией и США по гарантиям безопасности может привести к катастрофическим последствиям. Накануне этого Грушко сказал, что Россия будет принимать все необходимые меры, в том числе военные, чтобы парировать угрозы безопасности. 

Ранее по теме: Грушко допустил парирование угроз безопасности России военными средствами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных