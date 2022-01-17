МИД назвал требования России в сфере безопасности апелляцией к здравому смыслу

Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались несколько дней. Первые переговоры российской и американской делегаций прошли 10 января в Женеве. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.