Грушко допустил парирование угроз безопасности России военными средствами

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).