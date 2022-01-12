Грушко допустил парирование угроз безопасности России военными средствами
Российское государство будет принимать все необходимые меры, в том числе военные, чтобы парировать угрозы безопасности, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и НАТО, в том числе в результате расширения альянса, может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям для безопасности Европы.
Заседание Совета Россия — НАТО состоялось 12 января в Брюсселе. Грушко охарактеризовал встречу как «разговор по душам»: «Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось (бы) в полный рост поставить эти вопросы (по безопасности. — Ред.). Они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными». Консультации между Москвой и Вашингтоном в рамках предложений российской стороны состоялись 10 января в Женеве. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.