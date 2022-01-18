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Лавров возложил на ЕС вину за ухудшение отношений с Россией

Ведомости

Отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Лавров сообщил, что во время переговоров с Бербок было уделено большое внимание отношениям Москвы и Брюсселя. «Они [отношения РФ и ЕС] во многом, к сожалению, остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и группы антироссийски настроенных стран — членов Евросоюза», — подчеркнул Лавров ( цитата по ТАСС).

В июле 2014 г. ЕС ввел экономические секторальные санкции против России из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В марте 2015 г. Европейский совет решил увязать их продолжительность с полным выполнением минских соглашений по урегулированию ситуации в зоне конфликта, включая пункт о проведении местных выборов, на котором настаивает Москва.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Также ограничения касаются доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, а также запрета на передачу Москве товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения. В марте 2015 г. ЕС постановил, что экономические санкции против Москвы должны оставаться в силе до выполнения минских соглашений, не уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев.

Бербок прибыла в Москву из Киева, где она провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Это ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. Во время визита в Киев немецкий дипломат отметила, что Германия готова к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать тему без участия самой Украины.

Ранее по теме: Лавров заявил о желании России иметь более конструктивные отношения с Германией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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