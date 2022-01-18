Лавров возложил на ЕС вину за ухудшение отношений с Россией

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Также ограничения касаются доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, а также запрета на передачу Москве товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения. В марте 2015 г. ЕС постановил, что экономические санкции против Москвы должны оставаться в силе до выполнения минских соглашений, не уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев.