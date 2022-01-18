Лавров возложил на ЕС вину за ухудшение отношений с Россией
Отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Лавров сообщил, что во время переговоров с Бербок было уделено большое внимание отношениям Москвы и Брюсселя. «Они [отношения РФ и ЕС] во многом, к сожалению, остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и группы антироссийски настроенных стран — членов Евросоюза», — подчеркнул Лавров ( цитата по ТАСС).
В июле 2014 г. ЕС ввел экономические секторальные санкции против России из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В марте 2015 г. Европейский совет решил увязать их продолжительность с полным выполнением минских соглашений по урегулированию ситуации в зоне конфликта, включая пункт о проведении местных выборов, на котором настаивает Москва.
Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Также ограничения касаются доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, а также запрета на передачу Москве товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения. В марте 2015 г. ЕС постановил, что экономические санкции против Москвы должны оставаться в силе до выполнения минских соглашений, не уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев.
Бербок прибыла в Москву из Киева, где она провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Это ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. Во время визита в Киев немецкий дипломат отметила, что Германия готова к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать тему без участия самой Украины.