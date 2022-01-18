Путин и Алиев обсудили события в Казахстане
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ситуацию на Украине, переговоры России и США по вопросам безопасности, а также недавние события в Казахстане.
«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России», — говорится в сообщении Кремля.
В контексте ситуации в Казахстане лидеры двух стран обсудили использование миротворческих сил ОДКБ.
«При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ», — добавили в пресс-службе. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алматы. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана.