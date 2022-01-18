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В Минске заявили о принятии ICAO доказательств Белоруссии по посадке рейса Ryanair

Ведомости

Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата самолета авиакомпании Ryanair в мае прошлого года не было, сообщает белорусское агентство «БелТА» со ссылкой на заявление директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артема Сикорского.

«17 января в 23.20 департамент по авиации получил рабочий документ с приложением к нему окончательного отчета группы по установлению фактов ИКАО о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью 23 мая 2021 г. Мы сейчас внимательно анализируем все элементы этого доклада, выявляем неточности, требующие корректировки», — сказал Артем Сикорский.

Рассмотрение отчета планируется 31 января на сессии ICAO, отметил он.

«Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было», — добавил Сикорский.

Самолет Ryanair, следовавший 23 мая из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, позже оба были арестованы. Инцидент стал причиной усиления западных санкций в отношении Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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