В Минске заявили о принятии ICAO доказательств Белоруссии по посадке рейса Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата самолета авиакомпании Ryanair в мае прошлого года не было, сообщает белорусское агентство «БелТА» со ссылкой на заявление директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артема Сикорского.
«17 января в 23.20 департамент по авиации получил рабочий документ с приложением к нему окончательного отчета группы по установлению фактов ИКАО о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью 23 мая 2021 г. Мы сейчас внимательно анализируем все элементы этого доклада, выявляем неточности, требующие корректировки», — сказал Артем Сикорский.
Рассмотрение отчета планируется 31 января на сессии ICAO, отметил он.
«Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было», — добавил Сикорский.
Самолет Ryanair, следовавший 23 мая из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, позже оба были арестованы. Инцидент стал причиной усиления западных санкций в отношении Белоруссии.