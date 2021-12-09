В Белоруссии назвали вбросом информацию о роли КГБ в инциденте с самолетом Ryanair

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники среди европейских чиновников, что авиадиспетчер аэропорта Минска, который работал в день экстренной посадки самолета с главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой на борту, бежал в Польшу, где рассказал детали происшествия. По словам директора Департамента нацбезопасности Польши Станислава Зарина, в диспетчерской в тот момент находился офицер КГБ Белоруссии, который в решающий момент взял службу под контроль. Во время инцидента он постоянно говорил с кем-то по телефону и передавал, что происходит с самолетом.