Газета
Политика

В Белоруссии назвали вбросом информацию о роли КГБ в инциденте с самолетом Ryanair

Ведомости

Информация СМИ о том, что сотрудник КГБ был в диспетчерской аэропорта Минска в момент инцидента с незапланированной посадкой самолета Ryanair, — информационный вброс, заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

«Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая», — заявил Сикорский (цитата по «БелТА»).

Он рассказал, что решение о посадке самолета 23 мая принимал командир корабля. По международным правилам диспетчер не может оказывать давление для принятия решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности.

По словам Сикорского, этот информационный вброс появился, когда белорусская сторона попросила Польшу и комиссию ICAO предоставить данные объективного контроля, в частности, запись переговоров пилота с диспетчером в Вильнюсе и переговоров в кабине самолета. Белоруской стороне не предоставили доказательств того, что она оказывала давление на пилота самолета.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники среди европейских чиновников, что авиадиспетчер аэропорта Минска, который работал в день экстренной посадки самолета с главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой на борту, бежал в Польшу, где рассказал детали происшествия. По словам директора Департамента нацбезопасности Польши Станислава Зарина, в диспетчерской в тот момент находился офицер КГБ Белоруссии, который в решающий момент взял службу под контроль. Во время инцидента он постоянно говорил с кем-то по телефону и передавал, что происходит с самолетом.

Ранее по теме: NYT узнала подробности незапланированной посадки самолета Ryanair в Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных