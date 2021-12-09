В Белоруссии назвали вбросом информацию о роли КГБ в инциденте с самолетом Ryanair
Информация СМИ о том, что сотрудник КГБ был в диспетчерской аэропорта Минска в момент инцидента с незапланированной посадкой самолета Ryanair, — информационный вброс, заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.
«Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая», — заявил Сикорский (цитата по «БелТА»).
Он рассказал, что решение о посадке самолета 23 мая принимал командир корабля. По международным правилам диспетчер не может оказывать давление для принятия решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности.
По словам Сикорского, этот информационный вброс появился, когда белорусская сторона попросила Польшу и комиссию ICAO предоставить данные объективного контроля, в частности, запись переговоров пилота с диспетчером в Вильнюсе и переговоров в кабине самолета. Белоруской стороне не предоставили доказательств того, что она оказывала давление на пилота самолета.
Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники среди европейских чиновников, что авиадиспетчер аэропорта Минска, который работал в день экстренной посадки самолета с главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой на борту, бежал в Польшу, где рассказал детали происшествия. По словам директора Департамента нацбезопасности Польши Станислава Зарина, в диспетчерской в тот момент находился офицер КГБ Белоруссии, который в решающий момент взял службу под контроль. Во время инцидента он постоянно говорил с кем-то по телефону и передавал, что происходит с самолетом.