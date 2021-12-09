NYT узнала подробности незапланированной посадки самолета Ryanair в Белоруссии

Директор Департамента нацбезопасности Польши Станислав Зарин заявил, что польские власти получили информацию от прямого свидетеля на диспетчерской вышке в Минске. Самолет Ryainair был зарегистрирован в Польше и был в эксплуатации у польского филиала компании. По словам Зарина, в диспетчерской в тот момент находился офицер КГБ Белоруссии, который в решающий момент взял авиадиспетчерскую службу под контроль. Во время инцидента он постоянно говорил с кем-то по телефону и передавал, что происходит с самолетом в настоящее время. Представители европейских спецслужб рассказали, что в Польшу бежал диспетчер Олег Галегов. Издание сообщило, что он уже покинул Польшу, однако не уточнило, куда он направился.