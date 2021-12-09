NYT узнала подробности незапланированной посадки самолета Ryanair в Белоруссии
Авиадиспетчер аэропорта в Минске, работавший в день экстренной посадки самолета Ryainair с главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и его подругой Софьей Сапегой, бежал из Белоруссии в Польшу, где рассказал детали инцидента, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.
По данным собеседников издания, диспетчер рассказал, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолета было ложным. Самолет посадили в аэропорту Минска в рамках операции по поимке Протасевича, которая была организована белорусской спецслужбой.
Директор Департамента нацбезопасности Польши Станислав Зарин заявил, что польские власти получили информацию от прямого свидетеля на диспетчерской вышке в Минске. Самолет Ryainair был зарегистрирован в Польше и был в эксплуатации у польского филиала компании. По словам Зарина, в диспетчерской в тот момент находился офицер КГБ Белоруссии, который в решающий момент взял авиадиспетчерскую службу под контроль. Во время инцидента он постоянно говорил с кем-то по телефону и передавал, что происходит с самолетом в настоящее время. Представители европейских спецслужб рассказали, что в Польшу бежал диспетчер Олег Галегов. Издание сообщило, что он уже покинул Польшу, однако не уточнило, куда он направился.
23 мая этого года Роман Протасевич и Сапега летели в Вильнюс из Афин ирландской авиакомпанией Ryanair. Когда самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, местное минобороны заявило о минировании лайнера и вынудило капитана совершить посадку в Минске. После этого Протасевича и Сапегу сняли с рейса, а затем арестовали.
3 июня Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
До этого Сапега в видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором раскрывающего личные данные белорусских силовиков канала. Сапегу и Протасевича поместили под домашний арест, так как они заключили соглашения о сотрудничестве со следствием. Вчера глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что Сапеге предъявили окончательное обвинение, в том числе в разжигании национальной вражды и преступлении против информационной безопасности. Ей грозит до шести лет тюрьмы.