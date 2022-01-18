WSJ узнала о планах США ввести санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»
США планируют ввести финансовые ограничительные меры против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«О предстоящих санкциях, которые заморозят активы по меньшей мере четырех физических лиц, может быть объявлено уже в четверг», — пишет издание.
Американские власти предполагают, что такое решение окажет давление на Москву с целью «разубедить Россию вторгаться» на Украину. 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, напоминает газета.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.