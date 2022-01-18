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WSJ узнала о планах США ввести санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

Ведомости

США планируют ввести финансовые ограничительные меры против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«О предстоящих санкциях, которые заморозят активы по меньшей мере четырех физических лиц, может быть объявлено уже в четверг», — пишет издание.

Американские власти предполагают, что такое решение окажет давление на Москву с целью «разубедить Россию вторгаться» на Украину. 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, напоминает газета.

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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