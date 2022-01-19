В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси начали переговоры в Москве, сообщили «РИА Новости». Планируется, что они обсудят совместные экономические проекты, проблематику выполнения СВПД и международные темы.
В ходе встречи Путин отметил, что товарооборот между Россией и Ираном вырос в прошлом году на 38%, несмотря на пандемию. Российский президент также предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане и высказать позицию Тегерана по этому вопросу.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что визит президента Ирана в Россию будет очень важным, сторонам предстоит провести «инвентаризацию» отношений с учетом изменений в руководстве Ирана. По словам Лаврова, стороны обсудят экономическую повестку, международную политику, работу в ООН и других международных организациях. Планируется, что в ходе визита Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы 20 января, посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.
Эбрахим Раиси на выборах президента Ирана был главным соперником Хасана Роухани, который в 2017 г. переизбрался на второй срок.