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В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана

Ведомости

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси начали переговоры в Москве, сообщили «РИА Новости». Планируется, что они обсудят совместные экономические проекты, проблематику выполнения СВПД и международные темы. 

В ходе встречи Путин отметил, что товарооборот между Россией и Ираном вырос в прошлом году на 38%, несмотря на пандемию. Российский президент также предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане и высказать позицию Тегерана по этому вопросу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что визит президента Ирана в Россию будет очень важным, сторонам предстоит провести «инвентаризацию» отношений с учетом изменений в руководстве Ирана. По словам Лаврова, стороны обсудят экономическую повестку, международную политику, работу в ООН и других международных организациях. Планируется, что в ходе визита Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы 20 января, посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.

Эбрахим Раиси на выборах президента Ирана был главным соперником Хасана Роухани, который в 2017 г. переизбрался на второй срок.

Ранее по теме: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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