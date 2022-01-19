В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что визит президента Ирана в Россию будет очень важным, сторонам предстоит провести «инвентаризацию» отношений с учетом изменений в руководстве Ирана. По словам Лаврова, стороны обсудят экономическую повестку, международную политику, работу в ООН и других международных организациях. Планируется, что в ходе визита Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы 20 января, посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.