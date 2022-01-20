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Россия проведет совместные с Китаем и Ираном военные учения в Оманском заливе

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Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана CHIRU проходят в период с 18 по 22 января в Оманском заливе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение "CHIRU-2Q22"», — говорится в сообщении военного ведомства.

Россию на учениях представляет «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", рассказали в Минобороны.

Учения предусматривают артиллерийские стрельбы, совместное тактическое маневрирование, а также поиск и спасение на море. Военные также отработают организацию досмотров действий и освобождение судна после захвата пиратами. По завершению учений российский отряд кораблей примет в совместных с силами Северного и Балтийского флотов маневрах группировки ВМФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных