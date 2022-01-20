Россия проведет совместные с Китаем и Ираном военные учения в Оманском заливе

Учения предусматривают артиллерийские стрельбы, совместное тактическое маневрирование, а также поиск и спасение на море. Военные также отработают организацию досмотров действий и освобождение судна после захвата пиратами. По завершению учений российский отряд кораблей примет в совместных с силами Северного и Балтийского флотов маневрах группировки ВМФ.