Россия проведет совместные с Китаем и Ираном военные учения в Оманском заливе
Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана CHIRU проходят в период с 18 по 22 января в Оманском заливе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
«С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение "CHIRU-2Q22"», — говорится в сообщении военного ведомства.
Россию на учениях представляет «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", рассказали в Минобороны.
Учения предусматривают артиллерийские стрельбы, совместное тактическое маневрирование, а также поиск и спасение на море. Военные также отработают организацию досмотров действий и освобождение судна после захвата пиратами. По завершению учений российский отряд кораблей примет в совместных с силами Северного и Балтийского флотов маневрах группировки ВМФ.