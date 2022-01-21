Белый дом ответил на вопрос о подготовке эвакуации американцев с Украины
Планирование эвакуации американских граждан из той или иной страны ведется всегда на случай непредвиденных ситуаций, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает «РИА Новости».
«Мы интенсивно занимаемся чрезвычайным планированием, как это обычно делается... когда обостряется ситуация в области безопасности в любой стране по всему миру», — сказала Псаки, переадресовав СМИ к госдепартаменту за подробностями.
Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность эвакуации семей своих дипломатов с территории Украины из-за стягивания российских войск к границе. Согласно подготовленному плану эвакуации, дипломаты могут покинуть страну добровольно, а эвакуация членов их семей рассматривается в обязательном порядке. Решение об эвакуации не будет означать уверенности США в том, что Россия «вторгнется» на территорию Украины, «а просто отражает меры предосторожности по мере роста напряженности», отмечало агентство.
21 января глава МИДа Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. Госсекретарь по итогам встречи заявил, что Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по «вторжению» в страну.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.