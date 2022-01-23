Захарова рассказала о подготовке Западом крупных провокаций
Заявление британского МИДа о подготовке переворота на Украине является вбросом, а Запад и в дальнейшем может провести ряд информационных провокаций и манипуляций, заявила в эфире телеканала «Россия» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее мнению, Лондон заранее готовил вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя. Действия британского форин-офиса она назвала «злонамеренной информационной агрессией».
«[В информационной среде] идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). По ее словам, Россия не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций.
Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия надеется привести к власти на Украине пророссийского лидера, таким кандидатом Кремль якобы видит бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины», — говорится в сообщении британского МИДа.
Ведомство также утверждало, что российские спецслужбы поддерживают связи с бывшими украинскими политиками. В России назвали распространенную Британией публикацию дезинформацией и свидетельством того, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины». Ведомство призвало прекратить провокации, «распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб также пригрозил России санкциями в случае вторжения на Украину и попытки установления в стране «марионеточного режима».
22 января МИД России ответил на тезисы госдепартамента США, опубликованные в бюллетене «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». Ведомство заявило, что содержание бюллетеня «не выдерживает никакого критического анализа» и представило разбор каждого «факта» от госдепа.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.