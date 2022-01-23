Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.
«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — сказал Саркисян.
По словам Саркисяна, в Армении сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента. Он выразил надежду, что следующий глава государства и институт президента смогут работать в более сбалансированной, согласованной среде.
«Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Реальность, когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп», — подчеркнул Саркисян.
Саркисян был избран главой государства парламентом в 2018 г.