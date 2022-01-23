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Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Ведомости

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — сказал Саркисян. 

По словам Саркисяна, в Армении сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента. Он выразил надежду, что следующий глава государства и институт президента смогут работать в более сбалансированной, согласованной среде.

«Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Реальность, когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп», — подчеркнул Саркисян.

Саркисян был избран главой государства парламентом в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных