Россия направила истребители Су-35с в Белоруссию

Экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов, чтобы отдохнуть и подготовиться к дальнейшему полету. Маршруты перелетов истребителей проработали авиационные штурманы с учетом минимальных посадок на пути и метеоусловий, отметили в министерстве. По прилете в Белоруссию экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в ходе проверки работы единой системы ПВО Союзного государства, добавили в Минобороны.