Россия направила истребители Су-35с в Белоруссию
Многоцелевые истребители Су-35с Восточного военного округа перебазируются в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства, сообщило Минобороны России.
Экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов, чтобы отдохнуть и подготовиться к дальнейшему полету. Маршруты перелетов истребителей проработали авиационные штурманы с учетом минимальных посадок на пути и метеоусловий, отметили в министерстве. По прилете в Белоруссию экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в ходе проверки работы единой системы ПВО Союзного государства, добавили в Минобороны.
На территории Белоруссии в настоящий момент проходит проверка сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны.
Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которого войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.