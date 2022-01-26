В Черном море начались учения с участием более 20 российских кораблей
Более 20 судов Черноморского флота примут участие в учениях в акватории Черного моря, корабли вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске и перешли в назначенные районы акватории, сообщило Минобороны.
В учениях примут участие фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и тральщики, которые будут собраны в разнородные группировки.
«На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море», — рассказали в Минобороны.
Ранее сегодня пресс-служба Северного флота сообщила о начале учений в Баренцевом море с участием кораблей Северного флота и Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В море вышли ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Во время учений экипажи отработают взаимодействие разнородных сил флота для обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России в северных морях в кризисных ситуациях.