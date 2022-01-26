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В Черном море начались учения с участием более 20 российских кораблей

Ведомости

Более 20 судов Черноморского флота примут участие в учениях в акватории Черного моря, корабли вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске и перешли в назначенные районы акватории, сообщило Минобороны.

В учениях примут участие фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и тральщики, которые будут собраны в разнородные группировки.

«На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море», — рассказали в Минобороны.

Ранее сегодня пресс-служба Северного флота сообщила о начале учений в Баренцевом море с участием кораблей Северного флота и Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В море вышли ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Во время учений экипажи отработают взаимодействие разнородных сил флота для обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России в северных морях в кризисных ситуациях.

Ранее по теме: Россия направила истребители Су-35с в Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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