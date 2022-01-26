В Черном море начались учения с участием более 20 российских кораблей

Ранее сегодня пресс-служба Северного флота сообщила о начале учений в Баренцевом море с участием кораблей Северного флота и Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В море вышли ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Во время учений экипажи отработают взаимодействие разнородных сил флота для обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России в северных морях в кризисных ситуациях.