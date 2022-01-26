США рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории, не собираясь ни на кого нападать.