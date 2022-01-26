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США рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Ведомости

Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины из-за непредсказуемости ситуации в сфере безопасности, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

В дипведомстве подчеркнули, что ситуация в стране остается «непредсказуемой» из-за «возросшей угрозы военных действий» со стороны России. «Посольство США настоятельно призывает граждан США, находящихся на Украине, рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные средства», — подчеркнуто в заявлении.

Ранее госдепартамент США официально предписал семьям американских дипломатов на Украине покинуть страну на фоне якобы угрозы вторжения России. Сами сотрудники посольства могут уехать по желанию. В МИД Украины такое решение назвали «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности». При этом посольство США в Киеве продолжает работать, в стране осталась поверенная в делах США Кристина Квин.

Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории, не собираясь ни на кого нападать. 

Ранее по теме: МИД Украины назвал преждевременным решение США эвакуировать семьи дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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