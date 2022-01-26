США рекомендовали своим гражданам покинуть Украину
Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины из-за непредсказуемости ситуации в сфере безопасности, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
В дипведомстве подчеркнули, что ситуация в стране остается «непредсказуемой» из-за «возросшей угрозы военных действий» со стороны России. «Посольство США настоятельно призывает граждан США, находящихся на Украине, рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные средства», — подчеркнуто в заявлении.
Ранее госдепартамент США официально предписал семьям американских дипломатов на Украине покинуть страну на фоне якобы угрозы вторжения России. Сами сотрудники посольства могут уехать по желанию. В МИД Украины такое решение назвали «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности». При этом посольство США в Киеве продолжает работать, в стране осталась поверенная в делах США Кристина Квин.
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории, не собираясь ни на кого нападать.