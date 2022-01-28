МИД Франции допустил санкции против «Северного потока — 2» при вторжении России на Украину
Санкции против России, которые будут введены в случае ее вторжения на Украину, могут быть направлены в том числе на газопровод «Северный поток — 2», заявил в эфире радио RTL министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Союзники решили подготовить сдерживающие санкции, чтобы заставить Россию признать свою ответственность и риски, на которые она идет. Это также означает, например, блокирование трубопровода "Северный поток — 2"» — приводит слова политика Politico.
Это означает, что странам придется принять меры по предотвращению негативного воздействия подобных ограничений на сами европейские страны, добавил Ле Дриан. Энергетической отрасли это касается особенно, подчеркнул он.
Вчера возможность введения санкций против «Северного потока — 2» при вторжении России на Украину допустила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что западные партнеры рассматривают весь «спектр» мер при реализации негативного сценария.
При этом ранее, 23 января, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал санкции против «Северного потока — 2» невозможными, так как Европа зависит от российских энергоносителей и быстро исправить эту ситуацию нее получится. «Газпром» вчера сообщил о рекордно низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа.
Строительство «Северного потока — 2» завершили в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора Nord Stream 2 AG. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило ее, сославшись на законодательство страны, согласно которому нужно зарегистрировать дочернюю организацию на немецкой территории. Вчера «Газпром» сообщил об исполнении требования: Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в немецком городе Шверин.
«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Помимо российского «Газпрома» в нем участвуют немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. В частности, две первые инвестировали в газопровод 700 млн и 730 млн евро соответственно, OMV — 729 млн евро, остальные данные не раскрыли. 29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
Вчера директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Он подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у страны нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными» и обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации. Зайцев напомнил о высказываниях ряда профильных украинских чиновников, которые также опровергли данные США о якобы готовящемся нападении.