МИД Франции допустил санкции против «Северного потока — 2» при вторжении России на Украину

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Помимо российского «Газпрома» в нем участвуют немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. В частности, две первые инвестировали в газопровод 700 млн и 730 млн евро соответственно, OMV — 729 млн евро, остальные данные не раскрыли. 29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.