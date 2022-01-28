Лавров рассказал Бербок о первой реакции на ответ США по гарантиям безопасности

Встреча Лаврова и Бербок состоялась в Москве 18 января. Это была ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. На той встрече они обсудили российско-германские отношения, а также предложения России по гарантиям безопасности.