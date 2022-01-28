Лавров рассказал Бербок о первой реакции на ответ США по гарантиям безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своей немецкой коллегой Аналенной Бербок, в ходе которых он поделился первой реакцией на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщает пресс-служба МИД РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина.
«Лавров вновь привлек внимание к российским инициативам о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО, подчеркнув приоритетность задач нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России ударных вооружений», — говорится в сообщении.
Помимо этого Лавров и Бербок выразили обоюдную поддержку работе «нормандского формата» по содействию полному выполнению минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины.
Еще одной темой переговоров стали предложения, выдвинутые в ходе текущих переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Политики подчеркнули «безальтернативность» продолжения сосредоточенной дипломатической работы над реанимированием подписанных в 2015 г. в столице Австрии договоренностей.
Встреча Лаврова и Бербок состоялась в Москве 18 января. Это была ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. На той встрече они обсудили российско-германские отношения, а также предложения России по гарантиям безопасности.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.