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Лавров рассказал Бербок о первой реакции на ответ США по гарантиям безопасности

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своей немецкой коллегой Аналенной Бербок, в ходе которых он поделился первой реакцией на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщает пресс-служба МИД РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина.

«Лавров вновь привлек внимание к российским инициативам о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО, подчеркнув приоритетность задач нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России ударных вооружений», — говорится в сообщении.

Помимо этого Лавров и Бербок выразили обоюдную поддержку работе «нормандского формата» по содействию полному выполнению минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины.

Еще одной темой переговоров стали предложения, выдвинутые в ходе текущих переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Политики подчеркнули «безальтернативность» продолжения сосредоточенной дипломатической работы над реанимированием подписанных в 2015 г. в столице Австрии договоренностей.

Встреча Лаврова и Бербок состоялась в Москве 18 января. Это была ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. На той встрече они обсудили российско-германские отношения, а также предложения России по гарантиям безопасности.

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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