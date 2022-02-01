WP узнала о получении США письменного ответа России по гарантиям безопасности
Власти России предоставили письменную реакцию на ответы США по гарантиям безопасности, направленные на деэскалацию конфликта на Украине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Мы можем подтвердить, что получили письменную реакцию от России. Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ», — заявил чиновник. Он отказался раскрыть детали документа и отметил, что США по-прежнему привержены диалогу для решения ситуации на Украине и продолжат консультации со своими союзниками и партнерами.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.