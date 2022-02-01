WP узнала о получении США письменного ответа России по гарантиям безопасности

«Мы можем подтвердить, что получили письменную реакцию от России. Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ», — заявил чиновник. Он отказался раскрыть детали документа и отметил, что США по-прежнему привержены диалогу для решения ситуации на Украине и продолжат консультации со своими союзниками и партнерами.