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В России признали террористическим движение «колумбайн»

Ведомости

Верховный суд России признал движение «колумбайн» террористическим, удовлетворив соответствующий иск Генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

«Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение "колумбайн" террористическим», — постановил суд.

Решение Верховного суда должно вступить в силу немедленно. В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что за организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Название «колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой.

Ранее по теме: Генпрокуратура предложила признать движение «колумбайн» террористическим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных