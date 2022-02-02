В России признали террористическим движение «колумбайн»
Верховный суд России признал движение «колумбайн» террористическим, удовлетворив соответствующий иск Генеральной прокуратуры, передает ТАСС.
«Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение "колумбайн" террористическим», — постановил суд.
Решение Верховного суда должно вступить в силу немедленно. В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что за организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Название «колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой.