Генпрокуратура предложила признать движение «колумбайн» террористическим

В 2021 г. произошло несколько резонансных трагедий в школах и вузах России. После стрельбы в казанской гимназии в мае 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в ПГНИУ. В результате погибли шесть человек, более 40 получили ранения. 13 декабря 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство. В результате более 10 человек, в том числе нападавший, пострадали, никто не погиб.