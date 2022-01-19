Генпрокуратура предложила признать движение «колумбайн» террористическим
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд России о признании движения «колумбайн» террористическим, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля», — рассказали в суде. Заседание пройдет в закрытом режиме.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что стрелявший в казанской гимназии в мае 2021 г. Ильназ Галявиев совершил преступление под воздействием информации о массовых убийствах, совершенных представителями движения «колумбайн». В результате стрельбы 11 мая были убиты девять человек, в том числе семеро детей. По данным СК, стрелок пришел в гимназию № 175, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв.
В 2021 г. произошло несколько резонансных трагедий в школах и вузах России. После стрельбы в казанской гимназии в мае 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в ПГНИУ. В результате погибли шесть человек, более 40 получили ранения. 13 декабря 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство. В результате более 10 человек, в том числе нападавший, пострадали, никто не погиб.
Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время было предотвращено более 100 преступлений в учебных заведениях. 28 июня президент подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля подписан закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после нападения на школу в Казани.