Посол России заявил о готовности работать в США «до последнего дипломата»
Российское посольство в США будет работать «до последнего дипломата», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. От плохого состояния российско-американских отношений проигрывают все, считает дипломат.
«Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).
В сентябре прошлого года США передали России список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 г. предписано уехать из США в два этапа, ранее говорил Антонов. 27 сотрудников должны были покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня.
В конце января посол сообщал, что из первой группы Штаты покинули уже 23 человека, а до конца месяца вернутся домой еще четыре сотрудника. В посольстве России останется 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал.
Госдепартамент угрожает выслать посла РФ в США, если Москва не выполнит требования Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление самого Антонова. Он также сообщил, что за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. По его словам, эта негативная тенденция не меняется уже на протяжений нескольких лет.
К 31 января 2022 г. страну должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила 1 декабря официальный представитель МИДа Мария Захарова. Тогда она отметила, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.