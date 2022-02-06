Посол России заявил о готовности работать в США «до последнего дипломата»

Госдепартамент угрожает выслать посла РФ в США, если Москва не выполнит требования Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление самого Антонова. Он также сообщил, что за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. По его словам, эта негативная тенденция не меняется уже на протяжений нескольких лет.