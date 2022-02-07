Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Макрона

«Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации. Все, что связано с этими основными проблемами», — рассказал Песков. Он отметил, что ранее Путин и Макрон провели несколько телефонных переговоров, поэтому ожидается, что разговор 7 февраля будет весьма субстантивным и объемным по времени и темам для обсуждения.