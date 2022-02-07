Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Макрона
Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля начнутся в 17:00, затем пройдет рабочий обед и совместная пресс-конференция, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основной темой переговоров будет напряженность в Европе и гарантии безопасности для России.
«Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации. Все, что связано с этими основными проблемами», — рассказал Песков. Он отметил, что ранее Путин и Макрон провели несколько телефонных переговоров, поэтому ожидается, что разговор 7 февраля будет весьма субстантивным и объемным по времени и темам для обсуждения.
По словам Пескова, ситуация сейчас слишком сложная, чтобы ожидать «решительных переломов» в ходе одной встречи. Макрон ранее заявлял, что едет в Москву с идеями по поиску вариантов разрядки напряженности в Европе и поделится ими с Путиным.
3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Этот телефонный разговор стал третьим за шесть дней: до этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января. После визита в Москву Макрон поедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.