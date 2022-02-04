Песков подтвердил визиты Макрона и Шольца в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Москву 7 февраля на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 15 февраля состоится визит нового канцлера Германии Олафа Шольца.
«Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. Будут переговоры российско-французские. Будет совместная пресс-конференция. Это важный визит. Много тем на повестке дня. В первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности», — рассказал Песков.
По его словам, Путин готов продолжить с Макроном дискуссию, которую президенты начали во время нескольких разговоров по телефону. Президент России изложит Макрону озабоченности Москвы, ее видение ситуации и понимание ответов США и НАТО. Также президенты обсудят двусторонние отношения.
Затем 15 февраля в Москву прилетит канцлер ФРГ Шольц. Он проведет с Путиным субстантивные переговоры, после которых состоится пресс-конференция.
3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Этот телефонный разговор стал третьим за шесть дней: до этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января. После визита в Москву Макрон поедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шольц 8 февраля проведет переговоры с Макроном и президентом Польши Анжеем Дудой. По информации источников газеты Süddeutsche Zeitung, основной целью поездки станет «снижение напряженности» вокруг Украины. Шольц намерен «активизировать дипломатические усилия», чтобы предотвратить угрозу «вторжения» России. Встреча с Дудой и Макроном будет посвящена урегулированию внутриукраинского конфликта, добавили в газете.