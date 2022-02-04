Песков подтвердил визиты Макрона и Шольца в Москву

«Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. Будут переговоры российско-французские. Будет совместная пресс-конференция. Это важный визит. Много тем на повестке дня. В первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности», — рассказал Песков.