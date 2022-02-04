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Макрон планирует встретиться с Путиным 7 февраля

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует совершить визит в Москву 7 февраля и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец. На следующий день глава республики намерен отправиться в Киев.

«Сначала Владимир Путин, затем его украинский коллега Владимир Зеленский. Елисейский дворец объявил в пятницу утром, что Эммануэль Макрон отправится в Москву в понедельник, а затем во вторник в Киев», — сообщает BFM.

3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Этот телефонный разговор стал третьим за шесть дней: до этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных