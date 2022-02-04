Макрон планирует встретиться с Путиным 7 февраля

3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Этот телефонный разговор стал третьим за шесть дней: до этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января.