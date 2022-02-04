Макрон планирует встретиться с Путиным 7 февраля
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует совершить визит в Москву 7 февраля и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец. На следующий день глава республики намерен отправиться в Киев.
«Сначала Владимир Путин, затем его украинский коллега Владимир Зеленский. Елисейский дворец объявил в пятницу утром, что Эммануэль Макрон отправится в Москву в понедельник, а затем во вторник в Киев», — сообщает BFM.
3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Этот телефонный разговор стал третьим за шесть дней: до этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января.