Назарбаев лишился пожизненного председательства в Совете безопасности

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. За год до этого, в 2018 г., положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны было окончательно закреплено.