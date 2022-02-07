Назарбаев лишился пожизненного председательства в Совете безопасности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который лишает первого президента страны Нурсултана Назарбаева права пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народов Казахстана, сообщил «Sputnik Казахстан». Также закон отменил необходимость согласовывать с Назарбаевым решения по внутренней и внешней политике.
Посты председателя Совбеза и Ассамблеи народов Казахстана переданы действующему президенту страны. У Назарбаева осталось право выступать перед палатами парламента, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов и входить в Конституционный совет Казахстана.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. За год до этого, в 2018 г., положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны было окончательно закреплено.
В апреле 2021 г. Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его Токаеву. В ноябре 2021 г. он покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан». Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. 28 января Токаев был избран председателем правящей партии «Нур Отан».