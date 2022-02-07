Песков не согласился с мнением о «затишье» вокруг ситуации с Украиной
Кремль не считает, что на данный момент можно говорить о наступлении «затишья» вокруг ситуации с Украиной, — напряженность сохраняется, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он указал на то, что за последние дни не появилось ничего нового по теме гарантий безопасности, которые Москва потребовала предоставить от Вашингтона и НАТО. Основные требования России касаются письменного отказа Североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока.
«Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения Российской Федерации на Украину. Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье», — сказал Песков.
Различные заявления на тему войны с Украиной каждый день «сыпятся» из США и стран Европы, добавил пресс-секретарь российского президента. Ввиду этого можно утверждать, что напряженная атмосфера пока сохраняется, резюмировал он.
Российское Министерство иностранных дел направило западным партнерам предложения по гарантиям безопасности 17 декабря прошлого года. Комментируя необходимость меры, президент страны Владимир Путин говорил, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» «со своими ракетами». Ответ был получен 26 января. Его текст официально не публиковался, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.
Западные СМИ с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой.