Песков не согласился с мнением о «затишье» вокруг ситуации с Украиной

Российское Министерство иностранных дел направило западным партнерам предложения по гарантиям безопасности 17 декабря прошлого года. Комментируя необходимость меры, президент страны Владимир Путин говорил, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» «со своими ракетами». Ответ был получен 26 января. Его текст официально не публиковался, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.