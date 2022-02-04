Песков ответил на заявления Нуланд о публикации в СМИ ответов по гарантиям безопасности

«Относимся негативно. Не допускаем», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль относится к заявлениям Нуланд и не допускает ли он, что утечка документов могла произойти с российской стороны. «К нашему большому сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — добавил представитель Кремля.