Песков ответил на заявления Нуланд о публикации в СМИ ответов по гарантиям безопасности
В Кремле относятся негативно к высказываниям заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об утечке в СМИ ответов Вашингтона и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва не допускает, что она могла произойти с российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
4 февраля Нуланд в интервью ТАСС заявила, что российская сторона якобы предала огласке ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, которые американская сторона просила не публиковать. По ее словам, власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России.
«Относимся негативно. Не допускаем», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль относится к заявлениям Нуланд и не допускает ли он, что утечка документов могла произойти с российской стороны. «К нашему большому сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — добавил представитель Кремля.
Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности опубликовала газета El Pais 2 февраля. Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. США позже подтвердили их достоверность.
Из документов, в частности, следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
Это ответ на предложения России от 17 декабря 2021 г., предполагающие, среди прочего, отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.