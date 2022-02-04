Посольство России ответило на обвинение США в утечке ответов по безопасности
В посольстве отметили, что Нуланд назвала «доказательством» своих слов некие пометки, которые были сделаны в документах для России. «С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам. Напомним, что обнародование материалов произошло через газету государства – члена НАТО, близкого союзника США», — заявили в посольстве. Дипломаты призвали Вашингтон отказаться от пропаганды и работать над укреплением безопасности в Европе.
Позднее обвинения США прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Грушко. «Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность», — сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».
В интервью ТАСС Нуланд заявила, что российская сторона якобы предала огласке ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, которые американская сторона просила не публиковать. По ее словам, власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России.
Письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности 2 февраля опубликовала El Pais. Они были переданы Москве 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. США позже подтвердили их достоверность.
Из документов, в частности, следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
Это ответ на предложения России от 17 декабря 2021 г., предполагающие, среди прочего, отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.