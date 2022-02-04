Газета
Политика

Посольство России ответило на обвинение США в утечке ответов по безопасности

Ведомости

Заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что власти России организовали утечку в СМИ ответов США и НАТО по гарантиям безопасности, вызывают недоумение, заявило посольство России в Вашингтоне в Facebook.

В посольстве отметили, что Нуланд назвала «доказательством» своих слов некие пометки, которые были сделаны в документах для России. «С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам. Напомним, что обнародование материалов произошло через газету государства – члена НАТО, близкого союзника США», — заявили в посольстве. Дипломаты призвали Вашингтон отказаться от пропаганды и работать над укреплением безопасности в Европе.

Позднее обвинения США прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Грушко. «Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность», — сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

В интервью ТАСС Нуланд заявила, что российская сторона якобы предала огласке ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, которые американская сторона просила не публиковать. По ее словам, власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России.

Письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности 2 февраля опубликовала El Pais. Они были переданы Москве 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. США позже подтвердили их достоверность.

Из документов, в частности, следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.

Это ответ на предложения России от 17 декабря 2021 г., предполагающие, среди прочего, отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Ранее по теме: США подтвердили подлинность опубликованных в СМИ ответов по гарантиям безопасности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных