Посольство России ответило на обвинение США в утечке ответов по безопасности

В посольстве отметили, что Нуланд назвала «доказательством» своих слов некие пометки, которые были сделаны в документах для России. «С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам. Напомним, что обнародование материалов произошло через газету государства – члена НАТО, близкого союзника США», — заявили в посольстве. Дипломаты призвали Вашингтон отказаться от пропаганды и работать над укреплением безопасности в Европе.