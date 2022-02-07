Посол США поддержал территориальные претензии Японии к России

День «северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля с 1981 г. В этот день в 1855 г. был заключен мирный договор о торговле и границах, подписанный Российской империей и Японией. В соответствии с ним Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, в то время как Российской империи отходили остальные острова Курильской гряды. В этот день проводятся собрания с участием министров, депутатов обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывших жителей южной части Курил.