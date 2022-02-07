Посол США поддержал территориальные претензии Японии к России
США поддерживают претензии Японии по вопросу принадлежности «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают ее суверенитет над ними, заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.
«В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — США поддерживают Японию по вопросу северных территорий, мы признаем японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х гг.», — заявил Эммануэль в своем обращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Ранее Эмануэль подверг критике посла РФ в Японии Михаила Галузина из-за выступления на пресс-конференции, где российский дипломат заявил, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Дипломат заявил также, что РФ якобы никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
«Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознает, что в следующий понедельник [в Японии] отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны», — написал Эмануэль на своей странице в Twitter. В ответ на это Галузин подчеркнул, что время выбрано верно, поскольку Россия не признает незаконные территориальные притязания на принадлежащие ей Южные Курилы и связанные с этим «празднества».
День «северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля с 1981 г. В этот день в 1855 г. был заключен мирный договор о торговле и границах, подписанный Российской империей и Японией. В соответствии с ним Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, в то время как Российской империи отходили остальные острова Курильской гряды. В этот день проводятся собрания с участием министров, депутатов обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывших жителей южной части Курил.
В январе глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что суверенитет страны распространяется на южную часть Курильских островов. Он выразил намерение японской стороны продолжить «упорные переговоры на основе базовой позиции», чтобы подписать мирный договор после решения территориального вопроса.
СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Президент России Владимир Путин называл отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.