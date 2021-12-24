Захарова сообщила о вызове представителя Японии из-за выставки на тему Курил
Представителя руководства посольства Японии в Москве вызвали в МИД России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — говорится в сообщении.
Помимо этого представителю Японии заявили об озабоченности российской стороны из-за американо-японских военных учений в районе острова Хоккайдо.
«Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке», — отметила Захарова.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.