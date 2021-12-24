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Захарова сообщила о вызове представителя Японии из-за выставки на тему Курил

Ведомости

Представителя руководства посольства Японии в Москве вызвали в МИД России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — говорится в сообщении.

Помимо этого представителю Японии заявили об озабоченности российской стороны из-за американо-японских военных учений в районе острова Хоккайдо.

«Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке», — отметила Захарова.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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