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Бизнес

Полпред Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду

Ведомости

Российское правительство не будет сдавать ни один из островов Курильской гряды в аренду, сообщили в пресс-службе полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может», — сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что заниматься распределением земельных участков под реализацию инвестпроектов на островах будет правительственная комиссия.

Ранее о том, что датская компания Copenhagen Offshore Partners намерена арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам, для генерации водорода с помощью энергии ветра, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, инвестиции в проект могут составить от $2 млрд до $2,5 млрд. Позже пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова заявила, что речь идет не об аренде целого острова, а об «использовании лишь части земли под реализацию проекта». 

По поручению президента Владимира Путина правительство подготовило и внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении на Курилах преференциального налогового режима, которым смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы. Компании, желающие начать бизнес на островах, освободят от уплаты основных налогов, в том числе налога на прибыль и имущество, а также земельного и транспортного. Во время действия этого режима, который может составить 20 лет, размер страховых взносов планируется снизить с действующих примерно 30% до 7,6%.

Нововведения также предполагают создание режима свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными на Курилы из третьих стран, не будет начисляться НДС. При этом послабления не коснутся юрлиц, которые оказывают посреднические услуги либо занимаются производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.

Ранее по теме: Губернатор Сахалина рассказал о планах датчан арендовать остров на Курилах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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