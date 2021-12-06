Полпред Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду

По поручению президента Владимира Путина правительство подготовило и внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении на Курилах преференциального налогового режима, которым смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы. Компании, желающие начать бизнес на островах, освободят от уплаты основных налогов, в том числе налога на прибыль и имущество, а также земельного и транспортного. Во время действия этого режима, который может составить 20 лет, размер страховых взносов планируется снизить с действующих примерно 30% до 7,6%.