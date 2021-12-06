Полпред Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду
Российское правительство не будет сдавать ни один из островов Курильской гряды в аренду, сообщили в пресс-службе полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может», — сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что заниматься распределением земельных участков под реализацию инвестпроектов на островах будет правительственная комиссия.
Ранее о том, что датская компания Copenhagen Offshore Partners намерена арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам, для генерации водорода с помощью энергии ветра, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, инвестиции в проект могут составить от $2 млрд до $2,5 млрд. Позже пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова заявила, что речь идет не об аренде целого острова, а об «использовании лишь части земли под реализацию проекта».
По поручению президента Владимира Путина правительство подготовило и внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении на Курилах преференциального налогового режима, которым смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы. Компании, желающие начать бизнес на островах, освободят от уплаты основных налогов, в том числе налога на прибыль и имущество, а также земельного и транспортного. Во время действия этого режима, который может составить 20 лет, размер страховых взносов планируется снизить с действующих примерно 30% до 7,6%.
Нововведения также предполагают создание режима свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными на Курилы из третьих стран, не будет начисляться НДС. При этом послабления не коснутся юрлиц, которые оказывают посреднические услуги либо занимаются производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.